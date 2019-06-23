КАН-2019: Нігерія обіграла Бурунді, Уганда вийшла в лідери групи А

Відбулися чергові матчі 1-го туру групового етапу Кубка африканських націй-2019.

КАН-2019, 1-й тур

ДР Конго – Уганда – 0:2

Голи: Кадду, 14, Окві, 48

Нігерія – Бурунді – 1:0

Гол: Ігало, 77

Гвінея – Мадагаскар – 2:2

Голи: Каба, 34, Камано, 66 (п) – Анісет, 49, Андрія, 55

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Група А

Уганда легко обіграла Конго. Нападник Патрік Кадду на 14-й хвилині зустрічі відкрив рахунок. На початку другого тайму форвард Еммануель Окві відправив другий м'яч у ворота збірної Конго.

Збірна Уганди, набравши 3 очки, очолює турнірну таблицю групи А, Конго (0) посідає останнє, четверте місце.

Група В

Нігерія мінімально здолала Бурунді. Автором єдиного гола на 77-й хвилині став нападник Одіон Ігало, який відзначився через 4 хвилини після виходу на заміну.

Гвінея та Мадагаскар розписали результативну нічию, забивши по два голи, що дозволило нігерійцям одноосібно стати лідером групи В.