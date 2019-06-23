КАН-2019: Нігерія обіграла Бурунді, Уганда вийшла в лідери групи А

Відбулися чергові матчі 1-го туру групового етапу Кубка африканських націй-2019.
КАН-2019, 1-й тур
ДР Конго – Уганда – 0:2
Голи: Кадду, 14, Окві, 48
Нігерія – Бурунді – 1:0
Гол: Ігало, 77
Гвінея – Мадагаскар – 2:2
Голи: Каба, 34, Камано, 66 (п) – Анісет, 49, Андрія, 55
КАН: Єгипет мінімально переміг Зімбабве у матчі-відкритті турніру
Група А
Уганда легко обіграла Конго. Нападник Патрік Кадду на 14-й хвилині зустрічі відкрив рахунок. На початку другого тайму форвард Еммануель Окві відправив другий м'яч у ворота збірної Конго.
Збірна Уганди, набравши 3 очки, очолює турнірну таблицю групи А, Конго (0) посідає останнє, четверте місце.
Група В
Нігерія мінімально здолала Бурунді. Автором єдиного гола на 77-й хвилині став нападник Одіон Ігало, який відзначився через 4 хвилини після виходу на заміну.
Гвінея та Мадагаскар розписали результативну нічию, забивши по два голи, що дозволило нігерійцям одноосібно стати лідером групи В.