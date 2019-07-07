КАН-2019: Мадагаскар продовжує шокувати Африку та пробився до 1/4 фіналу, Алжир розбив Гвінею

Мадагаскар у серії пенальті переграв ДР Конго у матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй та сенсаційно здобув путівку в 1/4. Алжир розгромив Гвінею.

КАН-2019. 1/8 фіналу

Мадагаскар – ДР Конго – 2:2 (4:2 пен.)

Голи: Амада, 9, Андріатсіма, 77 – Бакамбу, 21, Мбемба, 90

Алжир – Гвінея – 3:0

Голи: Белаїті, 24, Марез, 57, Унас, 82

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Мадагаскар та Конго зустрілись у рамках 1/8 фіналу Кубка африканських націй. Вже на 9-й хвилині дебютант турніру вийшов уперед зусиллями Амади. Але Седрік Бакамбу швидко відновив рівновагу. На 77-й хвилині зустрічі форвард острів'ян Андріатсіма, здавалось би, приніс перемогу своїй команді, але під саму завісу матчу Мбемба перевів його в екстратайми.

У підсумку, гра дійшла до серії пенальті, де фортуна посміхнулась сенсаційній збірній Мадагаскару. У півфіналі острів'яни зустрінуться з переможцем пари Гана – Туніс.

У другому поєдинку ігрового дня Алжир не мав проблем із Гвінеєю, розгромивши суперника з рахунком 3:0. У чвертьфіналі команду з півночі Африки очікує протистояння з Кот-д'Івуаром або Малі.