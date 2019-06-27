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КАН-2019: Мадагаскар мінімально переміг Бурунді

19:45 37 Читать на русском
КАН-2019: Мадагаскар мінімально переміг Бурунді
Збірна Мадагаскару здобула першу перемогу на КАН-2019 / Фото Busy Buddies

Відбувся черговий поєдинок другого туру кубка африканських націй-2019.

КАН-2019, 2-й тур

Група В

Мадагаскар – Бурунді – 1:0

Гол: Іламахаріта, 76

Сенегал – Алжир – початок о 20:00

Кенія – Танзанія – початок о 23:00

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Незважаючи на рівну гру суперників, Мадагаскару все ж вдалось дотиснути суперника наприкінці матчу, забивши єдиний і водночас вирішальний гол. Звитяга підняла переможців на другу сходинку групи В. Бурунді – на останньому місці.

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Теги
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