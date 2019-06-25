КАН-2019: Кот-д'Івуар в напруженому матчі здолав ПАР, Малі розгромила Мавританію

Відбулися чергові матчі 1-го туру групового етапу Кубка африканських націй-2019.

КАН-2019, 1-й тур

Група D

Кот-д'Івуар – ПАР – 1:0

Гол: Коджія, 55

Група Е

Туніс – Ангола – 1:1

Голи: Мсакні, 34 (п) – Джалма, 73

Малі – Мавританія – 4:1

Голи: Діабі, 37, Марега, 35 (п), Траоре, 55, 74 – Ел Хасен, 72 (п)

В групі D збірна Кот-д'Івуару обіграла національну команду ПАР з рахунком 1:0. Єдиний гол був забитий на 64-й хвилині. Його автором став Жонатан Коджія. Івуарійці, набравши три очки, ділять перше-друге місця в турнірній таблиці групи з Марокко.

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У групі Е збірні Тунісу та Анголи зіграли внічию. Зустріч завершилася з рахунком 1:1. На 34-й хвилині Юссеф Мсакні з пенальті вивів тунісців вперед, а на 73-й хвилині Джалма рахунок зрівняв.

Національна команда Малі розгромила Мавританію і одноосібно очолила турнірну таблицю у квартеті Е. У Тунісу та Анголи по одному заліковому пункту.