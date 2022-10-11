Спортивний радник президента ПСЖ Луїш Кампуш планує перервати свій недовгий термін перебування у паризькому клубі, повідомляє Le Parisien.

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Причини такого бажання криються у конфлікті з президентом Насером Аль-Хелаїфі та його консультантом Антеро Енріке. Згідно з джерелом, Кампуш був незадоволений роботою Енріке цього літа, оскільки йому не вдалося позбутися багатьох небажаних гравців ПСЖ. Як і у випадку з Кіліаном Мбаппе, Кампуш також відчуває, що паризький клуб його зрадив.

Нагадаємо, що Кампуш отримав посаду радника президента ПСЖ минулого літа.

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