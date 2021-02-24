Мауро Каморанезі завершив свою роботу на посаді головного тренера Марібора.

Словенський клуб у Twitter повідомив про звільнення 44-річного фахівця. Його обов'язки тимчасово виконуватиме Саша Гайсер.

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Каморанезі очолив Марібор у вересні минулого року, проте легендарний чемпіон світу 2006-го не виправдав сподівань. В останніх чотирьох матчах команда набрала всього одне очко, дозволивши Олімпії вискочити на першу сходинку чемпіонату Словенії. Керівництво Марібора не збирається вдруге поспіль втрачати чемпіонство, тому наважилося на кадрові зміни.

Нагадаємо, Каморанезі розпочав тренерську кар'єру у 2015 році. Раніше він встиг попрацювати з мексиканськими Корас і Тапачула, аргентинським Тигре та словенським Табором.

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