Колишній півзахисник Ювентуса та збірної Італії Мауро Каморанезі став головним тренером Марібора, повідомляє офіційний сайт словенського клубу.

Пірло озвучив цілі Ювентуса на сезон

43-річний фахівець уклав контракт до літа 2023 року. Останньою командою італійця був словенський Табор.

Нагадаємо, Каморанезі розпочав тренерську кар'єру у 2015 році. Окрім вищезгаданих клубів встиг попрацювати з мексиканськими Корас і Тапачула та аргентинським Тигре.

Пірло – справжній феномен, а Ювентус Ліппі гірший за Мілан Анчелотті – як тренують тріумфатори ЧС-2006