Каморанезі очолив словенський Марібор
3 вересня 22:58 - Читать на русском
Чемпіон світу-2006 у складі збірної Італії Мауро Каморанезі прийняв новий клуб.
Колишній півзахисник Ювентуса та збірної Італії Мауро Каморанезі став головним тренером Марібора, повідомляє офіційний сайт словенського клубу.
Пірло озвучив цілі Ювентуса на сезон
43-річний фахівець уклав контракт до літа 2023 року. Останньою командою італійця був словенський Табор.
Нагадаємо, Каморанезі розпочав тренерську кар'єру у 2015 році. Окрім вищезгаданих клубів встиг попрацювати з мексиканськими Корас і Тапачула та аргентинським Тигре.
Пірло – справжній феномен, а Ювентус Ліппі гірший за Мілан Анчелотті – як тренують тріумфатори ЧС-2006
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter