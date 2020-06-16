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Каморанезі може очолити Болтон

16 червня 22:31 160 Читать на русском
Каморанезі може очолити Болтон
Мауро Каморанезі / Slosport

Чемпіон світу-2006 у складі збірної Італії Мауро Каморанезі претендує на посаду головного тренера англійського Болтона. Нині він працює зі словенським Табором.

"Скакуни" зацікавлені в запрошенні італійця, повідомляє Manchester Evening News.

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Боси Болтона вирішили не продовжувати контракт із Кітом Хіллом. Під його керівництвом команда фінішувала останньою в англійській Лізі 1. Сезон 2020/21 Вондерерз розпочнуть у Лізі 2. Спортивний директор Болтона Тобіас Фенікс сподівається вмовити Каморанезі, оскільки хоче, щоб фігура нового тренера надихала молоду команду.

Лише в січні італієць аргентинського походження очолив словенський Табор. Під орудою Каморанезі команда провела 7 матчів у словенській Першій лізі (вищий дивізіон), у яких здобула 3 перемоги та тричі програла.

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Теги
Болтон Болтон Англія Англійська футбольна ліга (EFL) Мауро Каморанезі Мауро Каморанезі Табор Табор
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