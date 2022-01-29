Кубок африканських націй, 1/4 фіналу

Гамбія – Камерун – 0:2

Голи: Токо-Екамбі, 50, 57

Господарі турніру екзаменували Гамбію, яка вже наробила галасу на Кубку Африки. Команда набрала 7 очок у груповому турнірі, випередивши Туніс, а в 1/8 фіналу доволі несподівано здолала Гвінею. Камерун виграв свою групу, набравши 7 пунків, а в першому раунді плей-офф з труднощами пройшов Комори, які весь матч грали з польовим футболістом у воротах. Саме "неприборкані леви" вважалися явним фаворитом дуелі.

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Перший момент виник на 14-й хвилині. Венсан Абубакар п'ятою замикав простріл з флангу, але влучив у захисника. Це був перший епізод, вартий уваги, але й тоді нападник перебував у офсайді. Абсолютно нудний старт матчу. Чи не перша змістовна атака Гамбії могла завершитися виходом віч-на-віч, проте Андре Онана вчасно вийшов і був першим на м'ячі.

"Напруги" не витримали навіть організатори трансляції – сигнал зник хвилин на 5. І одразу після відновлення показу гри міг забивати Абубакар. Найкращий бомбардир турніру виграв верхову боротьбу, але трохи не влучив у кут воріт. За кілька хвилин Венсан в абсолютно ідентичному епізоді пробив у голкіпера!

Серйозно додав Камерун ближче до перерви – куди активніше атакувала команда, порівняно з матчем проти Комор. Але голів у першому таймі це не принесло – 0:0 після 45-ти хвилин з серйозною перевагою господарів. Гамбія жодного разу не пробила навіть у напрямку воріт Онана.

На старті другої половини гри Камерун зняв усі питання. Як і в матчі з Коморами, забив Карл Токо-Екамбі. Нападник Ліона головою поклав м'яч у кут воріт. Гамбія поплила і пропустила вдруге. Токо-Екамбі оформив дубль, замкнувши класний простріл Мартіна Онгла. П'ятий гол нападника на турнірі, а екс-півзахисник львівських Карпат віддав вже третій гольовий пас на Кубку Африки.

По суті, на цьому гра завершилася. Господарі мали ще кілька моментів, але рахунок більше не змінився. Гамбія не змогла нічого протиставити одному з фаворитів турніру і заслужено вилетіла – ті ж Комори в 1/8 виглядали симпатичніше. У півфіналі суперником камерунців стане переможець пари Єгипет – Марокко.

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