Каменюка: В чемпіонаті України повинно бути 18 команд

Легендарний захисник луганської Зорі Микита Каменюка прокоментував можливість розширення УПЛ.

"Класичний варіант змагань – суперництво в два кола. Більш того, в такій великій країні, як Україна, елітний дивізіон, на мій погляд, повинен складатися з 18-ти команд.

Павелко дав однозначну відповідь щодо розширення УПЛ до 16-ти команд

Я розумію, що для цього потрібні фінанси, інфраструктура. До цього потрібно прагнути, адже це спорт номер один в світі. І Україна, незважаючи на нинішні труднощі, гідно представлена в Європі. Виступи національної команди це тільки підтверджують", – цитує Каменюку видання Команда 1.

Нагадаємо, зараз в чемпіонаті України змагається 12 команд.

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