Каменюка офіційно завершив кар'єру та працюватиме асистентом тренера Зорі

Україна — 16:10 4545
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"Банкрутство киян – не найгірше": новий тренер Динамо знайдений, вражаюча реакція на відставку Михайличенка
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Динамо офіційно звільнило МихайличенкаУкраїна — 14:57 34207
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"Від Динамо я такого не очікував": хто винен і що робити перед Лігою чемпіонів, або Чому Зорю не варто засуджуватиУкраїна — 13:15 4401
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Борусія оголосила трансфер "нового Санчо" – 17-річний гравець збірної Англії перебрався у Дортмунд за шалену сумуНімеччина — 13:03 2970
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Михайличенко залишиться тренером Динамо, – ЗМІУкраїна — 08:45 16606