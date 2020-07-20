Каменюка офіційно завершив кар'єру та працюватиме асистентом тренера Зорі

Колишній захисник Зорі Микита Каменюка спробує свої сили в тренерському штабі луганського клубу.

Микита Каменюка завершив ігрову кар'єру повідомляє офіційний сайт Зорі.

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Зазначається, що захисник провів у складі луганців 350 матчів та відзначився 21 голом та 18 асистами. Однак, Каменюка не покидає розташування Зорі, адже стане асистентом тренера команди U-19 вже з першого серпня.

Нагадаємо, Зоря посіла третє місце в поточному розіграші чемпіонату України, дивом не витіснивши Динамо з другої сходинки.

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