toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Каменюка офіційно завершив кар'єру та працюватиме асистентом тренера Зорі

15:57 - Читать на русском
Каменюка офіційно завершив кар'єру та працюватиме асистентом тренера Зорі
Микита Каменюка / фото ФК Зоря

Колишній захисник Зорі Микита Каменюка спробує свої сили в тренерському штабі луганського клубу.

Микита Каменюка завершив ігрову кар'єру повідомляє офіційний сайт Зорі.

"Ви чудово знаєте, що вчора відбулося": Шуфрич вважає виставою боротьбу Зорі з Динамо за ЛЧ

Зазначається, що захисник провів у складі луганців 350 матчів та відзначився 21 голом та 18 асистами. Однак, Каменюка не покидає розташування Зорі, адже стане асистентом тренера команди U-19 вже з першого серпня.

Нагадаємо, Зоря посіла третє місце в поточному розіграші чемпіонату України, дивом не витіснивши Динамо з другої сходинки.

"Від Динамо я такого не очікував": хто винен і що робити перед Лігою чемпіонів, або Чому Зорю не варто засуджувати

blog_ava
Колос – Динамо: Київ проповзає в ЛЧ після унікального фіаско – ганебна розв'язка сезону, феєрія не тих динамівців
02:20
34599
Теги
Зоря Зоря Микита Микита Каменюка
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
26
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук