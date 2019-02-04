Камб'яссо може очолити Інтер після звільнення Спаллетті

Колишній півзахисник Інтера Естебан Камб'яссо претендує на посаду головного тренера команди.

Керівництво Інтера активно шукає фахівця, який міг би очолити команду. Одним із головних претендентів є колишній гравець міланців Естебан Камб'яссо, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Спаллетті: Моє звільнення – це компетенція керівництва Інтера

Також "нерадзуррі" ведуть переговори з екс-тренером Ювентуса, збірної Італії і Челсі Антоніо Конте. Однак він раніше заявив, що не планує повертатися до роботи в цьому сезоні.

Зазначається, що Спаллетті може бути відправлений у відставку після матчу 23-го туру Серії А з Пармою.

Інтер не забив у трьох перших матчах року в чемпіонаті вперше з 1963 року

Камб'яссо виступав за "чорно-синіх" з 2004-го по 2014 рік, ставши 5-разовим чемпіоном Італії і переможцем Ліги чемпіонів.