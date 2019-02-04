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Камб'яссо може очолити Інтер після звільнення Спаллетті

18:17 237 Читать на русском
Камб'яссо може очолити Інтер після звільнення Спаллетті
Естебан Камб'яссо / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Інтера Естебан Камб'яссо претендує на посаду головного тренера команди.

Керівництво Інтера активно шукає фахівця, який міг би очолити команду. Одним із головних претендентів є колишній гравець міланців Естебан Камб'яссо, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Спаллетті: Моє звільнення – це компетенція керівництва Інтера

Також "нерадзуррі" ведуть переговори з екс-тренером Ювентуса, збірної Італії і Челсі Антоніо Конте. Однак він раніше заявив, що не планує повертатися до роботи в цьому сезоні.

Зазначається, що Спаллетті може бути відправлений у відставку після матчу 23-го туру Серії А з Пармою.

Інтер не забив у трьох перших матчах року в чемпіонаті вперше з 1963 року

Камб'яссо виступав за "чорно-синіх" з 2004-го по 2014 рік, ставши 5-разовим чемпіоном Італії і переможцем Ліги чемпіонів.

Теги
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