Галатасарай зумів відігратися з 0:2 у домашньому матчі з Копенгагеном у рамках 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (2:2).

Колишні гравці Саутгемптона і Ноттінгем Форест – Мохамед Ельюнуссі та Діогу Гонсалвеш – забили за Копенгаген по м'ячу і, здавалося, допомогли команді перемогти. Але на 73-й хвилині правий захисник Копенгагена Еліас Єлерт заробив другу жовту картку і залишив свою команду в меншості.

Тете шикарно врятував для Галатасарая нічию з Копенгагеном у Лізі чемпіонів

Турки зуміли скористатися цією чисельною перевагою, забивши два м'ячі впродовж трьох хвилин – на 86-й хвилині свій дебютний м'яч у Лізі чемпіонів забив Саша Боей, а за дві хвилини дебютним голом за Галатасарай відзначився екс-вінгер Шахтаря Тете. Так команда Окана Бурука і врятувалася.