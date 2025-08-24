Барселона дотиснула Леванте у 2-му турі Ла Ліги 2025/36. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Новачок еліти ошелешив чемпіона двома голами до перерви. Ромеро майстерно розібрався в карному майданчику, а Моралес реалізував пенальті за руку Бальде.

Барселона вирвала перемогу над Леванте, оформивши феєричний камбек з 0:2 за тайм

Втім, у другому таймі рахунок за 3 хвилини знову став рівним. Педрі запустив камбек Барселони розкішним дальнім ударом. Згодом Ферран замкнув подачу Рафіньї з кутового. Леванте відчайдушно захищався, однак у компенсований час Ельгезабаль вразив дев'ятку власних воріт – 2:3.