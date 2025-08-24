Камбек з автоголом у відеоогляді матчу Леванте – Барселона – 2:3
08:35 - Читати іншою мовою
Барселона дотиснула Леванте у 2-му турі Ла Ліги 2025/36. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
15’ Іван Ромеро
49’ Педрі
52’ Ферран Торрес
90’ Унаї Ельгезабаль
15’ Іван Ромеро
49’ Педрі
52’ Ферран Торрес
90’ Унаї Ельгезабаль
Новачок еліти ошелешив чемпіона двома голами до перерви. Ромеро майстерно розібрався в карному майданчику, а Моралес реалізував пенальті за руку Бальде.
Барселона вирвала перемогу над Леванте, оформивши феєричний камбек з 0:2 за тайм
Втім, у другому таймі рахунок за 3 хвилини знову став рівним. Педрі запустив камбек Барселони розкішним дальнім ударом. Згодом Ферран замкнув подачу Рафіньї з кутового. Леванте відчайдушно захищався, однак у компенсований час Ельгезабаль вразив дев'ятку власних воріт – 2:3.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter