Напередодні повідомлялось, що неназваний клуб УПЛ намагався переманити наставника болгарського Лудогорця Ігора Йовічевіча, який відомий в Україні своєю роботою з Карпатами, СК Дніпро-1 та Шахтарем.

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За повідомленням Ігоря Бурбаса, 51-річного хорвата хотіло бачити у своїй структурі Полісся. Зазначається, що сторони продовжують контактувати між собою – житомирці намагаються зрозуміти потенційний настрій Йовічевіча.

Головні бар’єри – чинний контракт хорвата з Лудогорцем, його висока зарплата та успіхи в Болгарії, де він нещодавно оформив чемпіонства і завоював право грати в Лізі чемпіонів. Тож ймовірність приходу хорвата до табору "вовків" мінімальна.

Нагадаємо, у сезоні 2022/23 Йовічевіч здобув золоті медалі УПЛ з Шахтарем.

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