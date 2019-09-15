Арсенал втратив перемогу над слабким Уотфордом, Евертон на виїзді поступився Борнмуту: 5-й тур АПЛ, матчі неділі

В рамках 5-го туру чемпіонату Англії Арсенал не втримав перемогу над Уотфордом (2:2), Евертон на виїзді поступився Борнмуту (1:3). Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/2020, 5-й тур

Борнмут – Евертон – 3:1

Голи: Вілсон, 23, 67, Фрейзер, 72 – Калвер-Льюїн, 44

Уотфорд – Арсенал – 2:2

Голи: Клеверлі, 53, Перейра, 81 – Обамеянг, 21, 32

Команди з абсолютно різним турнірним становищем, але абсолютно однаковими завданнями здобути три очки зійшлись у рамках 5-го туру АПЛ на Віталіті Стедіум. Команди розпочали обережно і перший небезпечний момент виник аж на 19-й хвилині: Рішарлісон ударом з меж штрафного майданчика поцілив у поперечину! А вже за чотири хвилини забили господарі: Каллум Вілсон після подачі Джошуа Кінга головою пробив по центру воріт. Гості намагались оскаржити взяття воріт і рефері довелось використовувати систему VAR, яка підтвердила правильність рішення арбітра.

За дві хвилини до закінчення першого тайму Борнмут мало не подвоїв свою перевагу: Філіп Білінг отримав передачу на лінії штрафного майданчика та пробив, однак м'яч пролетів у кількох сантиметрах від лівої стійки. А за мить Евертон забив "у роздягальню": Домінік Келверт-Левін майстерно замкнув передачу Рішарлісона.

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У другому таймі Евертон додав і створив кілька небезпечних моментів. Однак забили знову господарі: Раян Фрейзер зі штрафного спрямував м’яч у нижній правий кут воріт, не залишивши голкіперу жодного шансу. Не встиг Евертон оговтатись як пропустив втретє – Каллум Вілсон скориставшись передачею Дієго Ріко влучно пробив під праву стійку оформивши дубль. Перемога принесла Борнмуту сім очок і восьму сходинку у турнірній таблиці, Евертон з такою ж кількістю балів одинадцятий.

У іншому матчі туру Арсенал завітав до Уотфорда. Гості активно розпочали розганяти власні атаки вже з перших хвилин, але ударам канонірів не вистачало влучності. На 21-й Арсенал все ж забив. Чергова атак через лівий фланг, Колашинац знайшов неприкритого Обамеянга, а останній блискавично переправив м'яч у сітку з дальньої відстані. За 10 хвилин форвард оформив дубль. Партнери зробили все для габонця: Гендузі знайшов шпарину у захисті та віддав на Мейтленда-Найлса, той відрізав решту захисників пасом на Обамеянга, якому залишалось лише влучити у порожні ворота – 0:2.

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На початку другого тайму господарі зуміли відквитати один м'яч завдяки бездарній грі Арсенала у обороні. Сократіс помилився при передачі у власному штрафному майданчику, Деулофеу перехопив м'яч, той відкотився до Клеверлі, який без проблем розстріляв ворота Лено – 2:1. А на 80-й хвилині Уотфорд заробив неоднозначний пенальті, який, втім, впевнено реалізував Перейра – 2:2. За кілька хвилин опісля Уотфорд взагалі міг виходити уперед, але після удару Деулофеу м'яч просвистів біля стійки. Врешті-решт, команди так і не змогли визначити між собою сильнішого, бойова нічия – 2:2. Арсенал втратив чудову нагоду наздогнати Сіті та Ліверпуль, а Уотфорд, незважаючи на непоганий результат, залишився на дні турнірної таблиці.

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