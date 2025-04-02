ПСЖ здобув путівку у фінал Кубка Франції, перегравши Дюнкерк (4:2). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Кубковий півфінал з командою Ліги 2 для парижан ледь не обернувся катастрофою. Дюнкерк двічі зумів вразити ворота росіянина Сафонова ще у першому таймі. На 7 хвилині Сассо замкнув подачу у штрафний.

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Другий гол у ворота ПСЖ оформив Аль-Саад. Голкіпер Дюнкерка віддав довжелезний пас вперед, Курте головою скину на саудівця, а той вибіг з-за спин захисників і відправив м'яч у сітку. ПСЖ відіграв один гол до перерви. Хакімі скинув на Дембеле, а Усман пробив на силу.

У другому таймі парижани абсолютно контролювали гру і все ж здобули перемогу. Маркіньйос замкнув подачу з кутового, Дуе завдяки класному удару і рикошету забив красивий гол, а Дембеле скористався провалом в обороні, без проблем перегравши голкіпера.