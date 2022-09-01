Мерсисайдці здобули другу перемогу в чемпіонаті, забивши Ньюкаслу на 90+8. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Ньюкасл відкрив рахунок наприкінці першого тайму. Відзначився Ісак – 70-мільйонний форвард "сорок" відкрився під пас Лонгстафа та майстерно переграв Аліссона. Ліверпуль виглядав блідо та прокинувся лише після перерви.

Ліверпуль вирвав перемогу над Ньюкаслом у матчі АПЛ – 70-мільйонний новачок забив у дебюті, але багатії вперше програли

"Червоні" зрівняли рахунок завдяки зусиллям Салаха, який вивів на удар Фірміно. Ліверпуль довго намагався прорвати оборону гостей, але зробив це лише 90+8 хвилині. Що викликало обурення на лаві Ньюкасла, адже суддя компенсував 5 хвилин.

Вирішальний гол забив новачок Карвалью. Португалець майстерно пробив під поперечину, скориставшись рикошетом від Салаха. Ця перемога стала другою для Ліверпуля в чемпіонаті. Команда піднялася на 5 місце в таблиці.