Перший тайм став провальним для Манчестер Юнайтед – Ворд-Прауз спочатку подачею з кутового знайшов голову Беднарека, а трохи згодом класно забив зі штрафного. Однак, "червоні дияволи" відіграли один м'яч по перерві, коли Кавані передачею з флангу знайшов Бруну Фернандеша, і той легко пробив Маккарті. Ближче до завершення гри Едінсон головою підправив м'яч у ворота після удару Бруну, а в компенсований час замкнув навіс Рашфорда.

Манчестер Юнайтед переміг Саутгемптон завдяки дублю та асисту Кавані – "дияволи" оформили камбек з 0:2

Таким чином, Манчестер Юнайтед набрав 16 очок та піднявся на 7 місце, Саутгемптон з 17 пунктами залишився п'ятим.