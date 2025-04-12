Манчестер Сіті здобув перемогу над Крістал Пеласом у 32 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Містяни" пропустили швидкий гол від Езе, якому асистував Сарр. Крістал Пелас не тільки вийшов уперед, а й зумів подвоїти перевагу на 21 хвилині.

Манчестер Сіті розгромив Крістал Пелас, оформивши феєричний камбек – Едерсон наздогнав Едегора за кількістю асистів

Камбек Манчестер Сіті розпочав Кевін де Брюйне, який забив прямим ударом зі штрафного. До перерви Мармуш поновив рівновагу, скориставшись пасом Гюндогана. У другому таймі "містяни" почали тиснути на суперника. На 47 хвилині де Брюйне вивів на ударну позицію Ковачіча. А потім Макейті збільшив перевагу своєї команди.

Крапку поставив О'Райлі, а асистував йому Едерсон. Варто зауважити, що голкіпер Манчестер Сіті оформив вже чотири асисти у поточному сезоні АПЛ. Загалом бразилець має сім результативних передач у чемпіонаті Англії.