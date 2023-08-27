В рамках 5-го туру чемпіонату України Колос прийматиме Шахтар. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок між Колосом і Шахтарем стартує о 15:00 на стадіоні "хліборобів" у Ковалівці. До заявки "гірників" після тривалої паузи повертається півзахисник збірної України Георгій Судаков (який перед стартом УПЛ ліг під ніж через приступ апендициту). Окрім того, дебютує за команду Патріка ван Леувена грузинський легіонер Іраклі Азаров, який лише 5 днів тому став гравцем донеччан.

Колос – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Де дивитися Колос – Шахтар? Поєдинок у прямому ефірі транслюватимуть MEGOGO, Київстар ТБ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, Vodafone TV та OmegaTV. Спостерігати за всіма подіями навколо поєдинку з Колосом можна також у матч-центрі оновленого застосунку FC Shakhtar.

Нагадаємо, після 4-х турів турів команди ділять 4-5 сходинки турнірної таблиці УПЛ.

Стартові склади:

Шахтар:

Колос: