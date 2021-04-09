Аякс приймав Рому в рамках матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Аякс відкрив рахунок завдяки провалу оборони гостей, і мав нагоду подвоїти перевагу після перерви, але Тадіч не зміг реалізувати пенальті.

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Осічка амстердамців надихнула римлян, які знайшли в собі сили вирівняти становище. А перед фінальним свистком Ібаньєс після подачі з кутового забив переможний м'яч.

Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 15 квітня.

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