Камбек Фонсеки у відеоогляді матчу Аякс – Рома – 1:2
00:22 - Читать на русском
Аякс приймав Рому в рамках матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
завершено
Роджер Ібаньєс 87’
87’ Роджер Ібаньєс
Аякс відкрив рахунок завдяки провалу оборони гостей, і мав нагоду подвоїти перевагу після перерви, але Тадіч не зміг реалізувати пенальті.
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Осічка амстердамців надихнула римлян, які знайшли в собі сили вирівняти становище. А перед фінальним свистком Ібаньєс після подачі з кутового забив переможний м'яч.
Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 15 квітня.
Ліга Європи, 1/4 фіналу: Аякс віддав перемогу Ромі, Ман Юнайтед розібрався з Гранадою, Вільяреал знову здолав Динамо
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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