Брайтон шокував Манчестер Юнайтед на 13 хвилині – це Велбек вискочив поміж захисників та ударом головою пробив Хендерсона. Володіння м'ячем не допомагало манкуніанцям вирівняти становище, але вдалось зробити у другій половині – Бруну протягнув м'яч до штрафного та викотив на Рашфорда, який ударом у дотик пробив голкіпера. А наприкінці зустрічі Грінвуд головою замкнув чудернацьку передачу Погба від газону та приніс перемогу Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед наприкінці матчу дотиснув Брайтон, Ньюкасл вирвав нічию у Тоттенхема і не пустив "шпор" у топ-4

Завдяки цій перемозі манкуніанці набрали 60 очок та втримали відстань від Манчестер Сіті у 14 пунктів у боротьбі за чемпіонство – манкуніанці мають гру в запасі, аби ще наблизитись до сусідів. Брайтон же з 32 заліковими балами залишається поруч із зоною вильоту.