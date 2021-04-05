Камбек "червоних дияволів" у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:1
Манчестер Юнайтед у непростому поєдинку 30-го туру АПЛ переграв Брайтон. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Манчестер Юнайтед – Брайтон на "Футбол 24".
Брайтон шокував Манчестер Юнайтед на 13 хвилині – це Велбек вискочив поміж захисників та ударом головою пробив Хендерсона. Володіння м'ячем не допомагало манкуніанцям вирівняти становище, але вдалось зробити у другій половині – Бруну протягнув м'яч до штрафного та викотив на Рашфорда, який ударом у дотик пробив голкіпера. А наприкінці зустрічі Грінвуд головою замкнув чудернацьку передачу Погба від газону та приніс перемогу Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед наприкінці матчу дотиснув Брайтон, Ньюкасл вирвав нічию у Тоттенхема і не пустив "шпор" у топ-4
Завдяки цій перемозі манкуніанці набрали 60 очок та втримали відстань від Манчестер Сіті у 14 пунктів у боротьбі за чемпіонство – манкуніанці мають гру в запасі, аби ще наблизитись до сусідів. Брайтон же з 32 заліковими балами залишається поруч із зоною вильоту.