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Камбек "биків" у відеоогляді матчу РБ Лейпциг – Борусія М – 2:2

06:30 175 Читать на русском
Камбек "биків" у відеоогляді матчу РБ Лейпциг – Борусія М – 2:2
Крістофер Нкунку / фото РБ Лейпциг

РБ Лейпциг врятував нічию в матчі проти Борусії М в рамках 20-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку РБ Лейпциг – Борусія М.

50’ Патрік Шик
89’ Крістофер Нкунку
 
Алассан Плеа 24’
Йонас Хофман 35’
Алассан Плеа 61’
24’ Алассан Плеа
35’ Йонас Хофман
50’ Патрік Шик
61’ Алассан Плеа
89’ Крістофер Нкунку

Менхенгладбахська Борусія захопила ініціативу в першому таймі та оформила комфортну перевагу завдяки голами Плеа та Хофманна. У другій половині РБ Лейпциг один м'яч відіграв, Шик скористався помилкою Зоммера. А після вилучення Плеа Борусія намагалась втримати рахунок, проте Нкунку на останніх хвилинах врятував нічию.

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Таким чином, РБ Лейпциг набрав 41 очко та впритул наблизився до Баварії, Борусія М з 39 пунктами лишилась на 4 сходинці.

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Німеччина Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Відеоновини РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Борусія Менхенгладбах
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