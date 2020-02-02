Камбек "биків" у відеоогляді матчу РБ Лейпциг – Борусія М – 2:2

РБ Лейпциг врятував нічию в матчі проти Борусії М в рамках 20-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку РБ Лейпциг – Борусія М.

Менхенгладбахська Борусія захопила ініціативу в першому таймі та оформила комфортну перевагу завдяки голами Плеа та Хофманна. У другій половині РБ Лейпциг один м'яч відіграв, Шик скористався помилкою Зоммера. А після вилучення Плеа Борусія намагалась втримати рахунок, проте Нкунку на останніх хвилинах врятував нічию.

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Таким чином, РБ Лейпциг набрав 41 очко та впритул наблизився до Баварії, Борусія М з 39 пунктами лишилась на 4 сходинці.