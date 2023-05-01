Камбек без Маліновського у відеоогляді поєдинку Марсель – Осер – 2:1
08:31 - Читать на русском
Марсель вирвав перемогу над Осером у поєдинку 33-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу Марсель – Осер на "Футбол 24".
Марсель створив кілька непоганих моментів на початку гри, але саме Осер повів у рахунку. Бірама Туре після розіграшу зважився на удар з лету з-за меж штрафного та поцілив у дев'ятку.
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Провансальці відігрались ближче до кінця гри, завдавши подвійного удару. Спочатку Ундер перехитрив захисника та пробив у дальню дев'ятку, а вже за 2 хвилини Алексіс Санчес поставив крапку в зустрічі.
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