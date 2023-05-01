Марсель вирвав перемогу над Осером у поєдинку 33-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу Марсель – Осер на "Футбол 24".

Марсель створив кілька непоганих моментів на початку гри, але саме Осер повів у рахунку. Бірама Туре після розіграшу зважився на удар з лету з-за меж штрафного та поцілив у дев'ятку.

Маліновський травмувався – Марсель пропустив диво-гол, але вирвав перемогу над Осером і скоротив відставання від ПСЖ

Провансальці відігрались ближче до кінця гри, завдавши подвійного удару. Спочатку Ундер перехитрив захисника та пробив у дальню дев'ятку, а вже за 2 хвилини Алексіс Санчес поставив крапку в зустрічі.