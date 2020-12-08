Камавінга повідомив своєму агенту, що хотів би покинути Ренн влітку 2021 року, проте перехід можливий і у зимове трансферне вікно.

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За інформацією AS, Ренн не буде перешкоджати відходу гравця, а сума трансферу може скласти від 50 до 80 млн євро. Контракт Камавінга із французьким клубом розрахований до літа 2022 року.

Також повідомляється, що саме Реал має найкращі шанси на підписання хавбека, оскільки той неодноразово заявляв про бажання виступати за мадридський клуб, а агент гравця вважає "вершкових" ідеальним варіантом продовження кар'єри.

До слова, Камавінга провів 14 матчів у складі Ренна у поточному сезоні, записавши до свого активу гол та асист.

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