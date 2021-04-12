Едуардо Камавінга найближчим часом покине Ренн, 18-річний півзахисник відхилив пропозицію пролонгувати співпрацю з "червоно-чорними", повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Ренн вже влітку спробує заробити на продажі свого таланта, адже чинний контракт Едуардо розрахований до літа 2022-го. У послугах француза зацікавлені ПСЖ, Баварія, Ювентус, Реал, Ліверпуль, Челсі та МЮ. Саме мадридський клуб називають головним претендентом на гравця.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Камавінга провів 30 поєдинків, в яких відзначився голом та асистом.

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