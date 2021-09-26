"Щойно я дізнався, що Реал мною зацікавився і готовий зробити пропозицію, я ні секунди не сумнівався. Так, я дійсно міг залишитися в Ренні. Цей клуб залишиться назавжди в моєму серці. Я буду і далі стежити ним, відвідуватиму матчі, щоб побачити колишніх одноклубників.

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Бензема – лідер. Ми багато спілкуємося, я й не знав, що він такий веселун. Він – лідер команди. Що мене найбільше вразило в Реалі? Це рівень техніки гравців та інтенсивність тренувань. Після першого тренування я повернувся втомленим! Однак я звик.

Не думав, що зможу забити в першому матчі. І я не став одразу святкувати, якщо ви звернули увагу. Я подивився на суддю і лише потім віддався цьому божевіллю. Я в найбільшому клубі світу, це допоможе мені потрапити у збірну Франції. Я націлений виступити на ЧС-2022, тому я повинен добре грати за клуб", – цитує Камавінга Marca.

Зазначимо, Едуардо Камавінга приєднався до Реала з Ренна, у якому виховувався з 11 років. 18-річний півзахисник підписав контракт з мадридським клубом на 6 сезонів.

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