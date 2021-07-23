Представники Манчестер Юнайтед провели зустріч з агентом Камавінга щодо можливого переходу юної зірки, повідомляє Manchester Evening News.

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Втім, манкуніанці залишились незадоволеними, оскільки агент хавбека повідомив, що його клієнт зацікавлений у продовженні кар'єри в Ла Лізі. Цікаво, що претендентом на Камавінга є мадридський Реал.

Додамо, що в минулому сезоні хавбек провів 35 матчів, відзначився одним голом та двома асистами. Також французький опорник вразив ворота України у товариському матчі.

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