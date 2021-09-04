Француз відправить кожному зі співробітників Ренна футболку Реала зі своїм прізвищем, повідомляє L'Equipe.

Реал оформив перехід Камавінга

Таким чином, Камавінга має намір подякувати усім 166 працівникам екс-клубу за спільну роботу, яка дозволила йому стати гравцем мадрилського клубу.

До слова, в нинішньому сезоні Едуардо Камавінга провів 6 матчів у всіх турнірах. У структурі Ренна він виховувався з 11 років.

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