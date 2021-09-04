Камавінга віддячить працівникам Ренна після трансферу в Реал – зворушливий жест
11:14 - Читать на русском
Півзахисник Реала Едуардо Камавінга має намір красиво попрощатись із французьким Ренном.
Француз відправить кожному зі співробітників Ренна футболку Реала зі своїм прізвищем, повідомляє L'Equipe.
Реал оформив перехід Камавінга
Таким чином, Камавінга має намір подякувати усім 166 працівникам екс-клубу за спільну роботу, яка дозволила йому стати гравцем мадрилського клубу.
До слова, в нинішньому сезоні Едуардо Камавінга провів 6 матчів у всіх турнірах. У структурі Ренна він виховувався з 11 років.
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