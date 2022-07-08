19-річний француз вийшов на подіум гіганта моди Balenciaga, ставши першим футболістом, який так співрацював з іспанським брендом.

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Протягом минулого місяця Камавінга відвідав чимало показів під час "Тижня моди" у Парижі, після чого був обраний на другий кутюрний показ Демни Гвасалії у середу. До Едуардо на подіумі приєднались актриса Ніколь Кідман, телезірка Кім Кардаш'ян та співачка Дуа Ліпа.

.@Camavinga becomes the first footballer to ever walk for @BALENCIAGA aged just 19.



Footballers setting new levels on the fashion scene pic.twitter.com/Z8rTR51aIU — Footballer Fits (@footballerfits) July 6, 2022

Нагадаємо, ще одним відомим "модником" зі світу футболу є колишній гравець Арсенала Ектор Бельєрін, який зараз виступає за Бетіс.

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