У другому турі Ліги націй збірна Франції на власному полі здобула вольову перемогу над хорватами з рахунком 4:2. На 63-й хвилині на полі з'явився Едуардо Камавінга, замінивши Нголо Канте.

Президент Ренна однозначно оцінив ймовірність трансферу Камавінга – бретонці можуть зіграти з Динамо в Лізі чемпіонів

Півзахисник Ренна, який дебютував за національну команду у віці 17 років і 10 місяців, став третім у переліку наймолодших футболістів, які виступали за збірну Франції. Рекордсменом і досі залишається Жюльєн Вербруже (дебют у 16 років і 10 місяців в 1906 році), а другу сходинку посідає Моріс Гастігер (17 років і 4 місяці у 1914 році).

Нагадаємо, Франція після двох турів Ліги націй набрала 6 очок і посідає у турнірній таблиці своєї групи другу сходинку, поступаючись Португалії різницею забитих голів.

Франція перестріляла Хорватію у Лізі націй – свято відкритого футболу та дежавю Мундіалю