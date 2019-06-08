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Камачо: У Реалі Азар розквітне новими фарбами

10:06 179 Читать на русском
Камачо: У Реалі Азар розквітне новими фарбами
Еден Азар / Reuters

Колишній тренер збірної Іспанії і Реала Хосе Антоніо Камачо прокоментував перехід півзахисника Едена Азара з Челсі в мадридський клуб.

"Уболівальникам подобаються такі гравці, Азар вміє грати нестандартно поблизу штрафного. У Реалі його талант розквітне новими фарбами, він буде радувати шанувальників команди.

Реал офіційно оголосив про перехід Азара

Бензема в минулому сезоні зробив крок назад, тепер час набирати обертів. Адже він вміє не тільки забивати, а й грати на партнерів – це може допомогти Йовічу з голами.

У Реала всі гравці – хороші, всім би таких", – передає слова Камачо Marca.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар Карім Бензема Карім Бензема Лука Йовіч Лука Йовіч
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