Камачо: У Реалі Азар розквітне новими фарбами

Колишній тренер збірної Іспанії і Реала Хосе Антоніо Камачо прокоментував перехід півзахисника Едена Азара з Челсі в мадридський клуб.

"Уболівальникам подобаються такі гравці, Азар вміє грати нестандартно поблизу штрафного. У Реалі його талант розквітне новими фарбами, він буде радувати шанувальників команди.

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Бензема в минулому сезоні зробив крок назад, тепер час набирати обертів. Адже він вміє не тільки забивати, а й грати на партнерів – це може допомогти Йовічу з голами.

У Реала всі гравці – хороші, всім би таких", – передає слова Камачо Marca.

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