– Що обумовило ваш остаточний вибір – перейти в Металіст 1925?

– Це клуб з мого рідного міста. Я хотів, і були думки, пов’язані з війною в країні, тоді був період перемовин щодо цього. Сподівався, що все закінчиться, і я зможу повернутися додому.

– У вас і вашої родини не було такого пріоритету, щоб поїхати на Захід, в Європу?

– Так, тому що в мене двоє маленьких дітей. Ми хотіли поїхати грати за кордон, але так склалося – ми тут, і ми щасливі тут.

– Думаю, ви чудово розумієте, якою була б реакція суспільства, якби ви виїхали за кордон. В принципі, багато наших гравців виїжджають за кордон, ці питання залишаються в повітрі.

– Я розумію, що багато людей в Україні – так само як і ми, – і не можуть чоловіки покидати межі нашої країни. Але якщо це офіційно дозволено – то чому б ні? Також для розвитку. Я розумію реакцію суспільства: чому футболіст може виїхати, а звичайна людина – ні? Це також проблема.

– Якщо взяти умови, які вам запропонували Герта, Плімут та Металіст 1925, ми можемо говорити, що це порівняні цифри в усіх трьох випадках?

– Це плюс-мінус однаково, – сказав Калюжний в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, Іваном Калюжним цікавилися німецька Герта та англійський Плімут. 21 червня Металіст 1925 оголосив про підписання хавбека на правах вільного агента.

