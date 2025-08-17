– Які емоції від матчу на цьому стадіоні, який для вас не чужий?

– Завжди приємно повертатися в Олександрію – це був мій другий дім. Тут пройшли дуже хороші роки моєї кар’єри. Я безмежно вдячний за теплу зустріч, за те, як вони за мене вболівали, коли я був частиною Олександрії.

Зараз, коли я вже гравець іншої команди, вони також до мене дуже добре ставляться – за це їм дякую. А емоції тільки позитивні. Здобули першу перемогу. Сподіваюся, станемо на шлях перемог.

– Металіст 1925 забив 4 м’ячі. Чи очікували, що може бути аж такий результат на користь вашої команди?

– Для нас було головне – здобути перемогу, забити на один м’яч більше, ніж суперник. Ми розуміли, куди ми їдемо, тому що я грав з багатьма гравцями тут, вони дуже кваліфіковані гравці.

Очікувалася тяжка гра, і перший тайм це показав, тому що дійсно були дві рівні команди на полі. Але в другому таймі, напевно, наш швидкий м’яч трішки змінив хід поєдинку, і я дуже задоволений, що склався рахунок на нашу користь.

– Та Олександрія, яку ви сьогодні побачили, схожа на ту команду, в якій ви грали?

– Так, ще залишилися ті напрацювання, які в нас були з Ротанем, але тепер у них новий тренер. Я не знаю, що вони зараз будують, як вони хочуть грати, тому що це їхня кухня.

– Підказували своїм одноклубникам, що з тим чи іншим хлопцем можна так чи інше зіграти? Були якісь секрети з вашого боку?

– Звісно. Кого я добре знаю – ми підказували на полі, в кого які сильні якості й на чому можна зіграти. А так у нас також кваліфіковані футболісти – усі всіх знають, – розповів Іван Калюжний в коментарі для УПЛ ТБ.

