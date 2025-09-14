Калюжний поскаржився на суддівство у матчі з Шахтарем: "Ми заслуговували на перемогу"
Півзахисник Металіста 1925 Іван Калюжний прокоментував нічию з Шахтарем (1:1) у п'ятому турі УПЛ.
"Віддали багато сил, добре грали і навіть засмучені та спустошені, бо зіграли внічию. На мій погляд, ми заслуговували на перемогу, створили набагато більше моментів.
На мою думку, наш гравець пролетів повз суперника, а той став йому на руку і впав. А нам за таке дають пенальті. Потім дві жовті картки, коли ми між собою говорили, а не з ним. Трохи було напруження. У другому таймі взагалі з ним не спілкувалися.
Гравці Шахтаря вважали, коли я забивав, був офсайд. Але ж VAR подивився. Добре, що зарахували, а то були б ще більше спустошені. Після збірної було трішечки тяжко, особливо десь з 70 хвилини. Утім, я не міг покинути команду", – розповів Калюжний в інтерв'ю УПЛ-ТБ.
