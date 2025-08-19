– Чи були шанси в Олександрії утримати вас у команді?

– Якби Олександрія зробила трішки інакше, то з мого боку до них був би такий жест. Тому що я стараюся віддячувати людям. Ми дуже добре ладнали з президентом, але була ситуація, коли поряд зі мною впала ракета і машину розірвало, то до мене навіть із керівництва ніхто не зателефонував. Це такий жест, який міг би кардинально все змінити…

Дебютний гол Калюжного у відеоогляді матчу Олександрія – Металіст 1925 – 1:4

Так, у машині були майже всі наші збереження і документи. Подзвонили всі – і тренер, – але керівники… Можливо, вони були ображені, але ж це вже не про футбол", – сказав Калюжний у інтервʼю ТаТоТаке.

Нагадаємо, що Іван Калюжний виступав за Олександрію з лютого 2021 року. Всього півзахисник провів 66 матчів за "містян" та забив 4 голи. У складі Олександрії Калюжний отримав дебютний виклик до лав національної збірної України.

"Особистих цілей у мене немає": Калюжний – про Металіст 1925, сенсацію з Борусією М і місце в стартовому складі