– Що можете сказати про новачків в команді?

– Взагалі хлопці добре влились в колектив. Шепелєв добре знає український чемпіонат, нашу команду і тренерський штаб, тому для нього такої особливої адаптації не знадобилось. Іноземцям треба трохи більше часу, але ми маємо надію, що з кожною грою, з кожним тижнем тренувань вони будуть більше розуміти вимоги та покращуватись.

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– А щодо останнього новачка Сергія Булеци? Наскільки Сергій готовий допомагати вже тут і зараз?

– Як казав Руслан Петрович у флеш-зоні після однієї з ігор, ми знаємо, чому його підписали. Але детальне знайомство в спільній роботі тільки починається, тому подивимося, в якому він фізичному стані та як швидко заграє.

– Яка остання інформація щодо майбутнього Івана Калюжного, який так добре стартував у національній збірній?

– Наразі Іван з нами, він працює і до кінця сезону він буде грати в Олександрії, а далі – це вже його особиста справа. Для нас зараз Іван Калюжний – важливий гравець. Найважливіше, щоб футболіст виконував вимоги тренера і був в хорошому фізичному стані, що Іван й демонструє, – сказав Антонов у інтервʼю Українському футболу.

Контракт Калюжного з Олександрією чинний до червня цього року.

До слова, наразі команда Ротаня посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 47 балів. Сьогодні, 29 березня, Олександрія зіграє з Лівим Берегом, початок о 13:00.

Лівий Берег – Олександрія: анонс матчу УПЛ