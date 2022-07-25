Хосе Кальєхон після тривалого періоду кар'єри в Італії повертається на батьківщину. Повідомлялося, що його наступним клубом міг стати Хетафе, адже президент мадридців марив цим трансфером, однак хавбек обрав Андалусію.

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Про підписання Кальєхона досить несподівано оголосив офіційний сайт Гранади. Хосе перейшов у табір "насридів" на правах вільного агента. Його угода з андалусійцями розрахована на один сезон, але вона може бути продовжена в залежності від спортивних досягнень. На жаль для півзахисника, цей рік йому доведеться провести в Сегунді, адже його нова команда не змогла втриматись у Ла Лізі.

Кальєхон є вихованцем мадридського Реала, з яким Хосе вдалося виграти Прімеру. Останні 9 років він виступав за Наполі та Фіорентину – в їхньому складі іспанець провів 404 матчі. Більшість з них було зіграно у футболці партенопейців. З ними він взяв два Кубки та один Суперкубок, а також став найкращим асистентом чемпіонату Італії у сезоні 2016/17.

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