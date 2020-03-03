Кальярі звільнив Марана – його може замінити колишній тренер Інтера

Керівництво клубу із Сардинії відправило у відставку тренера Роландо Марана через погані результати команди.

Про звільнення 56-річного фахівця повідомив офіційний сайт Кальярі. Маран працював у клубі з літа 2018 року.

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Під керівництвом Марана Кальярі видав яскравий відрізок на старті поточного сезону – команда входила до першої четвірки в турнірній таблиці Серії А. Але останнім часом справи Кальярі суттєво погіршилися – сардинці не перемагали у 12 матчах поспіль і опустилися на 11 місце в чемпіонаті Італії.

Претендентами на вакантну посаду є колишній тренер Інтера, Удінезе та Панатінаїкоса Андреа Страмаччоні, а також екс-голкіпер збірної Італії Вальтер Дзенга, який у Серії А тренував Катанью, Палермо та Сампдорію.

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