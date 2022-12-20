Кальярі звільнив Фабіо Ліверані з посади головного тренера команди, інформує офіційний сайт сардів. Виїзна поразка від Палермо (1:2) у 18 турі Серії В стала останньою краплею для президента клубу Томмазо Джуліні.

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До Різдва команда буде закрита на базі, готуватиме її до наступного матчу чемпіонату менеджер клубу Роберто Муцці. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Повідомляється, що клуб хоче запросити Клаудіо Раньєрі. Якщо Джуліні не зможе переконати римського фахівця очолити проект, президент Кальярі зверне свою увагу на Беппі Якіні або Давіде Баллардіні.

Після 18 турів Кальярі посідає 14 місце у Серії В.

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