Острів'яни відправили у відставку 54-річного фахівця, повідомляє офіційний сайт клубу.

Верона оформила першу відставку сезону в Серії А

Семплічі працював із командою з лютого. Під його керівництвом сардинійці зуміли зберегти прописку в еліті. Однак, на старті нового сезону Серії А Кальярі набрав лише очко в трьох турах. Наразі з "россоблу" працюватимуть асистенти звільненого алленаторе – Андреа Консумі, Юрі Фаббріцці, Россано Касоні та Алессіо Рубічіні.

Нагадаємо, що Леонардо Семплічі заробив собі славу в СПАЛі, з яким за 6 років пройшов шлях із Серії C до найвищого дивізіону.

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