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Кальярі знову залишився без тренера – Дзенга попрощався з клубом після неповних трьох місяців роботи

13:57 - Читать на русском
Кальярі знову залишився без тренера – Дзенга попрощався з клубом після неповних трьох місяців роботи
Вальтер Дзенга / ФК Кальярі

Поразка від Мілана (0:3) стала останньою для Вальтера Дзенги на посаді головного тренера Кальярі.

Після заключного матчу Серії А проти Мілана Дзенга заявив, що покидає клуб.

"Президент наважився на зміни, я повинен це прийняти. Це його право, адже він хоче найкращого для команди. Особисто я не можу ні в чому собі дорікати, адже у даних умовах зробити щось більше було складно.

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Дякую всім за неймовірний досвід. У Кальярі я намагався принести пристрасть і професіоналізм, сподіваюся, що хлопці візьмуть для себе щось із людських і робочих стосунків зі мною", – цитує Дзенгу офіційний сайт Кальярі.

Нагадаємо, Дзенга очолив Кальярі на початку березня, замінивши Роландо Марана. Втім, через карантин він фактично керував командою менше трьох місяців. Під керівництвом 60-річного тренера сардинці фінішували на 13 позиції в Серії А, здобувши лише 3 перемоги в 13 матчах.

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Італія Вальтер Вальтер Дзенга Кальярі Кальярі
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