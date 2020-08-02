Кальярі знову залишився без тренера – Дзенга попрощався з клубом після неповних трьох місяців роботи

Після заключного матчу Серії А проти Мілана Дзенга заявив, що покидає клуб.

"Президент наважився на зміни, я повинен це прийняти. Це його право, адже він хоче найкращого для команди. Особисто я не можу ні в чому собі дорікати, адже у даних умовах зробити щось більше було складно.

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Дякую всім за неймовірний досвід. У Кальярі я намагався принести пристрасть і професіоналізм, сподіваюся, що хлопці візьмуть для себе щось із людських і робочих стосунків зі мною", – цитує Дзенгу офіційний сайт Кальярі.

Нагадаємо, Дзенга очолив Кальярі на початку березня, замінивши Роландо Марана. Втім, через карантин він фактично керував командою менше трьох місяців. Під керівництвом 60-річного тренера сардинці фінішували на 13 позиції в Серії А, здобувши лише 3 перемоги в 13 матчах.

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