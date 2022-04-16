Чемпіонат Італії 2021/22, 33-й тур

Кальярі – Сассуоло – 1:0

Гол: Дейола, 42

Сампдорія – Салернітана – 1:2

Голи: Капуто, 32 – Фасіо, 4, Бохінен, 6

Удінезе – Емполі – 4:1

Голи: Ісмайлі, 6 (аг.), Деулофеу, 52, Пуссетто, 79, Самарджіч, 87 – Бандінеллі, 67 (пен.)

Фіорентина – Венеція початок о 17:30

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Програму дня в Італії відкрив поєдинок на Сардинії, де Кальярі намагався перервати свою 5-матчеву серію поразок у Серії А. Очікувалось, що це буде надзвичайно важко, адже в гості приїхав міцний Сассуоло – втім, "нероверді" повністю провалили зустріч. Вони награли всього на 0,35 очікуваних голів, в той час як підопічні Вальтера Маццарі завдали вдвічі більше ударів і напрацювали на 1,78 xG.

Дуже часто в подібних випадках андердог забуває забити, однак у Кальярі все вдалося. На 42-й хвилині Марін виконав подачу з правого флангу, а Дейола замкнув її ударом метрів з 6-ти – 1:0! Цей гол виявився єдиним у матчі. Сардинці відсвяткували перемогу й відірвалися від зони вильоту на 6 очок.

Салернітана за 6 матчів до завершення сезону згадала, що для збереження прописки в еліті слід набирати очки і здобула непросту перемогу над Сампдорією. Гості оформили собі запас міцності вже на самому початку: Фасіо на четвертій хвилині результативно замкнув подачу з кутового, а за мить Бохінен подвоїв перевагу "гранатових". Капуто в середині тайму вдало зіграв на добиванні і скоротив відставання. Цей гол став останнім у матчі. Український форвард Сампдорії Владислав Супряга вже традиційно провів весь поєдинок на лаві запасних.

У ще одному матчі зійшлись сусіди по турнірній таблиці – Удінезе та Емполі. Господарі вирвались вперед завдяки автоголу вже на початку матчу. По перерві Делофеу подвоїв перевагу "б'янконері", однак в середині другого тайму Бандінеллі з пенальті скоротив і запалив надію у серцях тосканців. Однак під кінець поєдинку ще два влучні постріли гравців Удіне забезпечили їм три очки і дванадцяту сходинку турнірної таблиці.

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