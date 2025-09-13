В чемпіонаті Італії продовжується третій тур Серії А. Результати та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Серія А, 3-й тур

Кальярі – Парма – 2:0

Гол: Міна, 33, Фелічі, 77

Фіорентина – Наполі – початок матчу о 21:45

Парма у першому таймі не поступалася Кальярі за гостротою. Утім, господарям вдалося відкрити рахунок, хоча гості заслуговували на гол не менше. Оборона Парми заметушилася, а Єррі Міна швидко зорієнтувався і переправив м'яч у ворота. У другому таймі гра була рівною, але Кальярі знову знайшов момент для гола. швидку атаку класно завершив Фелічі.