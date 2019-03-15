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Кальярі вдома впевнено переміг Фіорентину

15 березня 23:23 37 Читать на русском
Кальярі вдома впевнено переміг Фіорентину
Кальярі – Фіорентина – 2:1

В рамках першого матчу 28-го туру італійської Серії А Кальярі сенсаційно переграв Фіорентину (2:1).

52’ Гальвао Жоао Педро
66’ Лука Чепітеллі
 
Федеріко К'єза 88’

Перший тайм виглядав доволі слабко. Моментів було небагато й порівну: так, на 32-й хвилині Паволетті втратив шанс вивести Кальярі уперед, пробивши з краю штрафного у сантиметрах від стійки, а Кевін Міральяс з близької відстані замкнув навіс точно по центру – без проблем для голкіпера господарів. Зрештою, дана половина зустрічі завершилась без голів.

Ді Франческо може очолити Фіорентину

На початку другого тайму Кальярі несподівано притиснув Фіорентину, до 60-ї хвилини завдавши чотири удари по воротах ("фіалки" в цей час взагалі не били). Один з них став гольовим: на 52-й Каччаторе виконав фантастичну подачу з правого флангу на дальню стійку, а Жоао Педру звідти пробив у ближній кут – 1:0. Стефано Пьолі випустив на поле Джованні Сімеоне, але не встиг він обжитися на полі, як Кальярі забив другий – це Лука Чепітеллі замкнув головою навіс Лікоянніса зі штрафного. Наприкінці зустрічі К'єза один м'яч відіграв, але на більшого гостей не вистачило.

Таким чином, Фіорентина втратила можливість обійти Сампдорію, залишившись з 37 очками на десятій позиції у турнірній таблиці. Кальярі, в свою чергу, набрав 30 залікових балів та наздогнав Дженоа, який йде на тринадцятому місці.

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