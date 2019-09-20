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Кальярі вдома легко переграв Дженоа

20 вересня 23:44 41 Читать на русском
Кальярі вдома легко переграв Дженоа
Кальярі – Дженоа – 0:0 / твіттер ФК Кальярі

У матчі 4-го туру чемпіонату Італії Кальярі вдома здолав Дженоа.

46’ Джованні Сімеоне
84’ Крістіан Сапата
88’ Гальвао Жоао Педро
 
Крістіан Куаме 83’
46’ Джованні Сімеоне
83’ Крістіан Куаме
84’ Крістіан Сапата
88’ Гальвао Жоао Педро

У вечір п'ятниці Кальярі на своєму полі приймав Дженоа, тим самим відкривши 4-й тур Серії А. Недовгий контроль м'яча від гостей на старті поєдинку не призвів до небезпечних моментів біля воріт Ольсена. До середину тайму гравці Кальярі дещо вирівняли гру, кілька разів загрожуючи воротам суперника, але, відверто, без гостроти. Три удари у площину завдали команди у першому таймі й жоден з ним не став гольовим.

Сімеоне-молодший змінив Фіорентину на Кальярі

У другій половині господарі зуміли вже на першій хвилині відкрити рахунок завдяки зусиллям Джованні Сімеоне та Іоніце, який виконав класний навіс з флангу. Куаме на 83-й зрівняв, але не довго раділи гості, позаяк вже за хвилину Сапата після подачі з флангу вколотив м'яч у власні ворота – 2:1. Наприкінці матчу господарі зуміли й геть дотиснути суперника. Педро Жоау залишив далеко позаду усіх захисників та легко переграв голкіпера – 3:1. У підсумку Кальярі після цієї перемоги підіймається у першу п'ятірку та має 6 очок, а Дженоа поки що опускається на 12-у сходинку з 4 пунктами.

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Кальярі Кальярі Дженоа Дженоа Італія Кальярі - Дженоа
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