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Кальярі у меншості вирвав нічию у Сассуоло

22:29 - Читать на русском
Кальярі у меншості вирвав нічию у Сассуоло
Кальярі – Сассуоло – 1:1 / Faisal HQ

Сассуоло не зміг втримати перемогу над Кальярі у рамках 34-го туру Серії А. Рахунок та звіт про цей матч читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 34-й тур

Кальярі – Сассуоло – 1:1

Голи: Жоао, 63 – Капуто, 12

Вилучення: Карбоні, 48 (друга жовта)

Мілан – Болонья – початок в 22:45

Сассуоло, який нещодавно розписав ефектну нічию із Ювентусом, завітав у гості до Кальярі. Вже на 12-й хвилині гості відкрили рахунок. Це Капуто, після розіграшу з кутового, завдав удару головою під праву стійку. Більше у першому таймі команди не завдали жодного удару по воротах, а здебільшого перепасовувались у центрі поля, не ризикуючи виходити у атаку.

На початку другого тайму острів'ян у меншості залишив Карбоні – він отримав другу жовту за грубий фол. Незважаючи на суттєву перевагу у володінні м'ячем, Сассуоло ніяк не вдавалось створити небезпечну атаку. Сардинці покарали їх за пасивність на 63-й. Це Марко Рога віддав під удар Педро Жоао, який в дотик пробив з району одинадцятиметрової позначки. Після цього Роберто Де Дзербі зробив кілька замін та навіть випустив додаткового форварда, але захист суперника вдало відводив від штрафного усі загрози і фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

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Італія Болонья Болонья Кальярі Кальярі Мілан Мілан Сассуоло Сассуоло
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