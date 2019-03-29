Кальярі у більшості здобув розгромну перемогу над К'єво

В рамках 29-го туру італійської Серії А К'єво зазнав нищівної поразки від Кальярі (0:3).

Кальярі одразу пішов у атаку і за один тайм знищив суперника. Вже на 16-й хвилині було забито перший гол – це Пеллагріні виконав подачу з кутового, а Пізакане замкнув ударом головою під поперечину. На 33-й Жоао Педро з передачі Барелли подвоїв перевагу гостей, але на 38-й Барба ледь не відквитав один м'яч, влучивши у стійку. Покарання за марнотратство прийшло дуже швидко: на 43-й хвилині Іоніце з навісу Каччаторе пробив у протихід голкіперу у дальній кут – 0:3. На старті другого тайму надії на камбек К'єво поховала червона картка Депаолі, після якої острів'яни залишились у більшості та спокійно дограли поєдинок.

Таким чином, Кальярі набрав 33 очки та піднявся на 13 позицію. К'єво з 11 заліковими балами продовжив перебування на дні турнірної таблиці.