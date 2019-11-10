Кальярі розтрощив Фіорентину у матчі з сімома голами: 12-й тур Серії А, матчі неділі

Сардинійці не залишили шансів "фіалкам" у домашньому поєдинку (5:2).

Чемпіонат Італії 2019/2020, 12-й тур

Кальярі – Фіорентина – 5:2

Голи: Рог, 17, Сімеоне, 26, Пізакане, 34, Ж. Педро, 54, Наінгголан, 65 – Влаховіч, 75, 87

Лаціо – Лечче – початок матчу о 16:00

Удінезе – СПАЛ – початок матчу о 16:00

Парма – Рома – початок матчу о 19:00

У недільному матчі 12-го туру Серії А Фіорентина зустрічалась з Кальярі на виїзді. Господарі у першому таймі помітно домінували на полі й встигли забити одразу 3 м'ячі ще до перерви. Спершу Рог реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером, потім Пізакане замкнув подачу з кутового, а Сімеоне довів рахунок до розгромного красиво переправивши м'яч п'ятою після пасу Наінгголана. По перерві "острів'яни" не зупинились й забили ще двічі – відзначився вже сам Раджа та Педро Жоау. Наприкінці поєдинку "фіалки" прокинулись й відквитали два голи (обидва на рахунку Влаховіча), однак цього забракло бодай для відновлення інтриги – 5:2.

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